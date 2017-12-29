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Во Львове женщина за раз украла в гипермаркете 220 "Киндер-сюрпризов"

Правоохранители Львова задержали женщину, которая пыталась вынести из магазина более 200 конфет-сладостей "Киндер-сюрприз"

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Львовской области.

Злоумышленницу задержали вчера, в половине пятого часа вечера, в одном из гипермаркетов на улице Богдана Хмельницкого.

Выяснилось, что 33-летняя жительница Киева украла из торгового зала 220 "Киндер-сюрпризов", которые вместе стоили свыше 7 тысяч гривен.

"За данное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность, наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет", - подытожили в полиции.

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