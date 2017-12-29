В Израиле построили рекордно высокую башню из конструктора Lego
29 декабря, 2017, 15:25
На площади Ицхака Рабина в центре Тель-Авива открыли самую большую в мире башню из кубиков Lego
Об этом сообщает The New York Times.
Высота башни составляет 36 метров - это на полметра больше, чем прошлый рекорд, установленный в Германии. На строительство башни потратили полмиллиона пластмассовых деталей, а полное возведение заняло около суток.
Волонтеры совместно с сотрудниками местной мэрии около двух недель собирали отдельные блоки, которые затем поставили друг на друга.
Конструкцию назвали "Башня Омера" в честь восьмилетнего мальчика Омера Сияга, который умер от рака в 2014 году и был большим поклонником Lego.
- В конце сентября в датском городе Биллунд, где изобрели и производят известный конструктор, открыли Lego House
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