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В Италии нашли тело жестоко убитой украинки

В итальянской провинции Тревизо нашли тело пропавшей в ноябре украинки Софии Мельник

Об этом сообщает местное издание Il Gazzettino.

На теле женщины были следы жестокого избиения - предполагают, что ее били ногами или дубинкой, или сбросили ее с горы еще живой. Тело было упаковано в черный полиэтиленовый пакет.

По данным издания, 43-летняя переводчица из Киева, которая переехала в Италию, пропала 15 ноября. Ее итальянский гражданский муж совершил самоубийство через 10 дней после ее исчезновения.

СМИ сообщают, что полиция подозревает его в убийстве женщины из ревности.

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