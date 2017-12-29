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В Ватикане нашли две 500-летние фрески Рафаэля

В Ватикане во время уборки в музеях нашли две работы кисти мастера эпохи Возрождения Рафаэля Санти

Об этом сообщает CNN.

Эксперты считают, что это последние работы художника перед его ранней смертью в 1520 году в возрасте 37 лет. Две женские фигуры, одна из которых изображает правосудие, а другая - дружбу, были написаны Рафаэлем примерно в 1519 году. После его смерти о фресках забыли.

Фрески были написані в банкетном помещении под названием зал Константина. Рафаэль написал фрески по заказу папы Римского Юлия II.

Восстановление двух открытых работ Рафаэля и зала Константина продлится до 2022 года и будет стоить $3,1 млн.

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