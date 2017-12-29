В Украине хотят запустить производство электрокаров, потому что на них есть спрос

29 декабря, 2017, 09:10

В Украине хотят запустить полноценное производство запчастей для электрокаров и сами электрокары

Об этом заявил министр инфаструктура Владимир Омелян в интервью Insider.

Он напомнил, что парламент принял законопроект об электромобилях. Омелян рассказал, что хочет привести в Украину мировых гигантов в сфере производства литиевых батарей.

"То, что мы планируем, это 15 лет развития рынка электрокаров в Украине, но это и производство. Я хочу привести мировых гигантов в сфере производства литиевых батарей, пока эта технология еще пригодна и она используется. У нас на самом деле где-то 10-15 лет времени, чтобы использовать тот литий, который у нас есть, потом перейдут на графен или что-то другое - и на этом месторождении будут выпасать коров, как это сегодня происходит ", - сказал он.

Читайте также: Мир хочет полностью перейти на электромобили. Как на наших глазах произошла революция

Министр отмечает, что предпочтение производства электрокаров понял Китай и начал выпускать эти машины.

"В чем их (электрокаров, - ред.) преимущество и что понял в свое время Китай: они не могли догнать по качеству машины с двигателем внутреннего сгорания - нет Mersedes, ни BMW - делали копии, похожи, но совершенно другие. И поэтому, когда Маск создал новую индустрию, они пошли в этот сектор ", - рассказал он.

Читайте также: Электрокары ощутимо подешевеют. Все, что нужно знать перед покупкой электромобиля

Омелян также перечислил преимущества электрокара и отметил, что украинцы готовы пересесть на электрокары.

"Электрокар гораздо дешевле в производстве, намного проще, и в принципе он удовлетворяет новый тип потребителя, которому надо иметь удобную, современную и дешевую вещь. Этот масс-маркет сейчас в тренде. Украинцы сами по себе современная нация, и они переключились на электрокары. То есть, если у румын, Польши, Германии людей нужно убеждать, разъяснять, что не страшно, что можно ездить на электрокаре, тебя не ударит током, то в Украине люди сами пошли в этот сегмент ", - резюмировал министр.