В российском СИЗО избивают крымских политзаключенных, - Чубаров

29 декабря, 2017, 16:22

Крымскотатарских политзаключенных пытают и травят собаками в следственном изоляторе Краснодара

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

По информации Чубарова, в СИЗО Краснодарского края Российской Федерации происходило избиение двух крымских политзаключенных. В связи с этим он просит заместителя министра иностранных дел вмешаться в ситуацию.

"Очень тревожные известия поступают из Краснодара: сообщается, что вчера в СИЗО Краснодарского края били и травили собаками крымских политзаключенных Эмир-Усеина Куку и Вадима Сирука", - написал Чубаров.

Перед этим юрист международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков сообщил на своей странице в Facebook, что в СИЗО-1 Краснодара издеваются над крымскими мусульманами Эмир-Усеином Куку и Вадимом Сируком, которых этапировали из оккупированного Россией Крыма в Ростов-на-Дону.