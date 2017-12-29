В российском СИЗО избивают крымских политзаключенных, - Чубаров
29 декабря, 2017, 16:22
Крымскотатарских политзаключенных пытают и травят собаками в следственном изоляторе Краснодара
Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
По информации Чубарова, в СИЗО Краснодарского края Российской Федерации происходило избиение двух крымских политзаключенных. В связи с этим он просит заместителя министра иностранных дел вмешаться в ситуацию.
"Очень тревожные известия поступают из Краснодара: сообщается, что вчера в СИЗО Краснодарского края били и травили собаками крымских политзаключенных Эмир-Усеина Куку и Вадима Сирука", - написал Чубаров.
Перед этим юрист международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков сообщил на своей странице в Facebook, что в СИЗО-1 Краснодара издеваются над крымскими мусульманами Эмир-Усеином Куку и Вадимом Сируком, которых этапировали из оккупированного Россией Крыма в Ростов-на-Дону.
- 23 ноября российские силовики задержали и увезли в СИЗО 5-х крымскотатарских активистов.
- Накануне Рефат Чубаров заявил, что ФСБ начала масштабную спецоперацию против крымских татар.
- 18 декабря в аннексированном Россией Крыму рассмотрели 72 дела против крымских татар.
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