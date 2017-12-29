В России осудили на 9 лет экс-руководителя агентства по обустройству госграницы
29 декабря, 2017, 20:02
Мещанский суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы экс-главу Федерального агентства по обустройству государственной границы Дмитрия Безделова за мошенничество
Об этом сообщает "Интерфакс".
Безделову также назначен штраф в размере миллиона рублей. Обвинение в организации преступного сообщества было исключено из дела. Защита намерена обжаловать приговор.
Еще семь сообщников Безделова получили сроки от 2 до 8 лет, отбывать наказание все осужденные будут в колонии общего режима.
По версии следствия, Безделов вместе с сообщниками, среди которых был его заместитель и руководители нескольких компаний, в 2009-2013 годах похитили более 490 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию нескольких автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска в различных регионах России.
- Безделов разыскивался с 2013 года. Его задержали в Италии и в 2016 году экстрадировали в Россию. Свою вину он не признал.
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