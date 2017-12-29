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В "Динамо" может вернуться капитан сборной Украины


фото: ffu.ua
В киевское "Динамо" может перейти капитан сборной Украины Руслан Ротань

О возможном трансфере заявил в twitter футбольный журналист-инсайдер Игорь Бурбас.

"Динамо" в ближайшие дни может пополнить состав двумя сборниками. Один из них - Руслан Ротань" - написал он.

36-летний Ротань выступает за чешскую "Славию", которая в декабре осталась без тренера после отставки Ярослава Шилгавы. По информации чешских СМИ клуб также решил выставить на трансфер нескольких легионеров, среди которых оказался и опорный полузащитник из Украины.

  • В этом сезоне Ротань сыграл за "Славию" в различных турнирах 14 матчей.
  • Команда из Праги на зимний перерыв в чемпионате Чехии пошла на 2 месте с 14-очковым отставанием от лидера - "Виктории".
  • "Славия" неудачно выступила на групповом раунде Лиги Европы и не смогла выйти в плей-офф, проиграв в решающем матче "Астане" из Казахстана.
  • За клуб из Праги играет еще один футболист сборной Украины - защитник Эдуард Соболь.
  • Руслан Ротань уже играл за киевское "Динамо" в 2005-2008 годах.
  • Большую часть карьеры хавбек провел в "Днепре", дебютировал в клубе в 2003 году, а покинул его летом 2017.
  • За сборную Украины Руслан Ротань сыграл 98 матчей и забил 8 голов.

 

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