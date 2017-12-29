В "Динамо" может вернуться капитан сборной Украины

29 декабря, 2017, 16:49

В киевское "Динамо" может перейти капитан сборной Украины Руслан Ротань

О возможном трансфере заявил в twitter футбольный журналист-инсайдер Игорь Бурбас.

"Динамо" в ближайшие дни может пополнить состав двумя сборниками. Один из них - Руслан Ротань" - написал он.

Динамо в ближайшие дни может пополнить состав двумя сборниками. Один из них - Руслан Ротань - призван помочь в решении задач на вторую половину сезона. Киевляне всерьез рассматривают вариант такого камбека. Теперь - слово за Славией — Igor Burbas (@iburbas) 29 декабря 2017 г.

36-летний Ротань выступает за чешскую "Славию", которая в декабре осталась без тренера после отставки Ярослава Шилгавы. По информации чешских СМИ клуб также решил выставить на трансфер нескольких легионеров, среди которых оказался и опорный полузащитник из Украины.