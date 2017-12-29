В "Динамо" может вернуться капитан сборной Украины
29 декабря, 2017, 16:49
В киевское "Динамо" может перейти капитан сборной Украины Руслан Ротань
О возможном трансфере заявил в twitter футбольный журналист-инсайдер Игорь Бурбас.
"Динамо" в ближайшие дни может пополнить состав двумя сборниками. Один из них - Руслан Ротань" - написал он.
Динамо в ближайшие дни может пополнить состав двумя сборниками. Один из них - Руслан Ротань - призван помочь в решении задач на вторую половину сезона. Киевляне всерьез рассматривают вариант такого камбека. Теперь - слово за Славией— Igor Burbas (@iburbas) 29 декабря 2017 г.
36-летний Ротань выступает за чешскую "Славию", которая в декабре осталась без тренера после отставки Ярослава Шилгавы. По информации чешских СМИ клуб также решил выставить на трансфер нескольких легионеров, среди которых оказался и опорный полузащитник из Украины.
- В этом сезоне Ротань сыграл за "Славию" в различных турнирах 14 матчей.
- Команда из Праги на зимний перерыв в чемпионате Чехии пошла на 2 месте с 14-очковым отставанием от лидера - "Виктории".
- "Славия" неудачно выступила на групповом раунде Лиги Европы и не смогла выйти в плей-офф, проиграв в решающем матче "Астане" из Казахстана.
- За клуб из Праги играет еще один футболист сборной Украины - защитник Эдуард Соболь.
- Руслан Ротань уже играл за киевское "Динамо" в 2005-2008 годах.
- Большую часть карьеры хавбек провел в "Днепре", дебютировал в клубе в 2003 году, а покинул его летом 2017.
- За сборную Украины Руслан Ротань сыграл 98 матчей и забил 8 голов.
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