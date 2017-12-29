В полиции рассказали, откуда в Украине появились криминальные авторитеты

29 декабря, 2017, 11:52

В Украину много криминальных авторитетов приехали из России, и за этим очень часто стоит ФСБ

Об этом в интервью УНИАН сказал председатель Нацполиции Украины Сергей Князев.

Он отмечает, что на территории Украины количество криминальных авторитетов в разы увеличилось.

"Оказалось, их много приехало из России. Мы увидели, что за этим очень часто стоит ФСБ России. После задержания кто-то молчал, а кто-то говорил: получил команду или рекомендацию прибыть в Украину, поселиться в определенном регионе и жить, как и до этого жил. То есть совершать правонарушения, создавать незаконные преступные организации, взращивать с ослабленным государственным аппаратом", - рассказал Князев.

Он отмечает, что полиция до середины 2016 года "очень редко" докладывала об "эффектных задержаниях".

"Где-то до середины прошлого года полиция в своих отчетах или руководители полиции в своих речах вообще очень редко докладывали обществу относительно эффектных задержаний или реализации выявления правонарушений, их расследования, в котором документировали бы роль так называемых воров в законе. Количество этих субъектов на территории Украины в разы увеличилось", - сказал Князев.