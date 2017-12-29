В Польше готовятся к "дипломатическому наступлению", чтобы отговорить ЕС от санкций

29 декабря, 2017, 16:33

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что правительство планирует в последующие три месяца вести переговоры со странами блока в связи с началом санкционной процедуры ЕС

Об этом сообщает Polskie Radio.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен 9 января провести разговор с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Кроме того, Ващиковский сказал, что Польша будет пытаться поговорить с разными странами-членами ЕС.

В то же время, премьер Польши заявил, что Варшава попытается объяснить своим европейским партнерам, почему реформы системы правосудия являются необходимыми.

По словам главы секретариата Моравецкого, вероятнее всего, что премьер совершит дипломатический тур по странам ЕС.

Сообщается, что в среду, 3 января, он планирует посетить Будапешт, чтобы встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Отметим, что Орбан уже заявил, что Венгрия будет блокировать любые действия ЕС, направленные на прекращение права голоса Польши в Евросоюзе.

Напомним, Европейская комиссия впервые в истории решила начать санкционную процедуру против Польши за нарушение верховенства права.

Комиссия дала польским властям три месяца, чтобы они предприняли шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию. Если Польша этого не сделает, это может привести к применению санкций, в частности, к потере голоса в ЕС.

Справка:

К риску введения санкций против Польши привели противоречивые, по мнению Евросоюза, действия польских властей, которые, в частности, могут уничтожить политическую независимость судов.

Во-первых, весной 2016 года был реформирован Конституционный суд, несмотря на уличные протесты и предостережения Венецианской комиссии. Там есть опасения, что из-за реформы судей будут назначать не по критерию профессионализма, а по критерию лояльности к власти.

Одним из шагов стало принятие польскими депутатами закона о СМИ, который позволил правительству напрямую назначать и увольнять руководителей общественных медиа.

Кроме этого, Польша отказалась принимать участие в двухлетней схеме расселения 160 тысяч беженцев, которые скопились в лагерях в Греции и Италии, ссылаясь на соображения безопасности, и все еще колеблется в вопросе перехода на евро.

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