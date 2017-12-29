В Нью-Йорке произошел самый смертоносный пожар за последние 25 лет. Все, что известно
Об этом сообщает NBC News.
"Согласно имеющейся сейчас информации, я с глубоким сожалением вынужден сообщить, что 12 жителей Нью-Йорка погибли. Четыре человека очень серьезно пострадали и борются за свою жизнь", - сообщил мэр Нью-Йорка Де Блазио. По его словам, такого страшного пожара в Нью-Йорке не было по крайней мере за "последнюю четверть века".
Среди погибших были четверо детей: 1-летняя девочка, 2-летняя девочка, 7-летняя девочка и неопознанный мальчик.
Де Блазио также сообщил, что 12 человек спасли из горящего дома, а пожарные продолжают осматривать дом.
Tonight in the Bronx we've seen the worst fire tragedy in at least a quarter of a century. It is an unspeakable tragedy, and families have been torn apart. pic.twitter.com/0kCFMzxt79— Bill de Blasio (@NYCMayor) 29 декабря 2017 г.
Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на Проспект-авеню начали поступать около 19:00 по местному времени. Возгорание произошло на первом этаже дома. По словам очевидцев, огонь охватил здание очень быстро.
#BREAKING: Mayor’s office confirms at least 6 dead in #Bronx fire. @NYCMayor on the way to brief. #abc7ny pic.twitter.com/terR6u4pjh— Josh Einiger (@JoshEiniger7) 29 декабря 2017 г.
Over 160 #FDNY members are operating on scene of a 4-alarm fire, 2363 Prospect Ave #Bronx pic.twitter.com/wjN9mMqCHU— FDNY (@FDNY) 29 декабря 2017 г.
Пожарные приехали на пожар за три минуты. Пожар, которому присвоили пятую категорию, тушили 160 человек. Эвакуированных жителей временно разместили в районной школе. С приютом помогает Красный Крест. Причины пожара пока не установлены.
Как сообщает NBC, дом, в котором произошел пожар, построили в 1916 году и в нем более 20 квартир.
Наибольшей пожаром в Нью-Йорке сейчас считается инцидент, произошедший в 1990 году в клубе Happy Land, расположенном неподалеку от места нынешней трагедии. Тогда погибли 87 человек.
- Напомним, 11 декабря в Нью-Йорке прогремел взрыв на пересечении 42-й и 8-й улиц вблизи автовокзала.
- Затем стало известно, что задержали подозреваемого в подрыве взрывчатки возле автовокзала в Манхэттене.
- В результате взрыва в Нью-Йорке на Манхэттене пострадали четыре человека, сообщила пожарная служба Нью-Йорка.
- Террористом оказался выходец из Бангладеш Акайед Улла. Полиция не смогла установить его причастность к террористическим организациям.
Читайте также
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе
-
Читайте также
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе