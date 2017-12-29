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В Нью-Йорке произошел самый смертоносный пожар за последние 25 лет. Все, что известно

По меньшей мере 12 человек погибли во время пожара, вспыхнувшего в одном из жилых домов в нью-йоркском Бронксе

Об этом сообщает NBC News.

"Согласно имеющейся сейчас информации, я с глубоким сожалением вынужден сообщить, что 12 жителей Нью-Йорка погибли. Четыре человека очень серьезно пострадали и борются за свою жизнь", - сообщил мэр Нью-Йорка Де Блазио. По его словам, такого страшного пожара в Нью-Йорке не было по крайней мере за "последнюю четверть века".

 

Среди погибших были четверо детей: 1-летняя девочка, 2-летняя девочка, 7-летняя девочка и неопознанный мальчик.

Де Блазио также сообщил, что 12 человек спасли из горящего дома, а пожарные продолжают осматривать дом.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на Проспект-авеню начали поступать около 19:00 по местному времени. Возгорание произошло на первом этаже дома. По словам очевидцев, огонь охватил здание очень быстро.

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Пожарные приехали на пожар за три минуты. Пожар, которому присвоили пятую категорию, тушили 160 человек. Эвакуированных жителей временно разместили в районной школе. С приютом помогает Красный Крест. Причины пожара пока не установлены.

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Как сообщает NBC, дом, в котором произошел пожар, построили в 1916 году и в нем более 20 квартир.

Наибольшей пожаром в Нью-Йорке сейчас считается инцидент, произошедший в 1990 году в клубе Happy Land, расположенном неподалеку от места нынешней трагедии. Тогда погибли 87 человек.

  • Напомним, 11 декабря в Нью-Йорке прогремел взрыв на пересечении 42-й и 8-й улиц вблизи автовокзала.
  • Затем стало известно, что задержали подозреваемого в подрыве взрывчатки возле автовокзала в Манхэттене.
  • В результате взрыва в Нью-Йорке на Манхэттене пострадали четыре человека, сообщила пожарная служба Нью-Йорка.
  • Террористом оказался выходец из Бангладеш Акайед Улла. Полиция не смогла установить его причастность к террористическим организациям.
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