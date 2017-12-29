В Нью-Йорке произошел самый смертоносный пожар за последние 25 лет. Все, что известно

29 декабря, 2017, 12:27

По меньшей мере 12 человек погибли во время пожара, вспыхнувшего в одном из жилых домов в нью-йоркском Бронксе

Об этом сообщает NBC News.

"Согласно имеющейся сейчас информации, я с глубоким сожалением вынужден сообщить, что 12 жителей Нью-Йорка погибли. Четыре человека очень серьезно пострадали и борются за свою жизнь", - сообщил мэр Нью-Йорка Де Блазио. По его словам, такого страшного пожара в Нью-Йорке не было по крайней мере за "последнюю четверть века".

Среди погибших были четверо детей: 1-летняя девочка, 2-летняя девочка, 7-летняя девочка и неопознанный мальчик.

Де Блазио также сообщил, что 12 человек спасли из горящего дома, а пожарные продолжают осматривать дом.

Tonight in the Bronx we've seen the worst fire tragedy in at least a quarter of a century. It is an unspeakable tragedy, and families have been torn apart. pic.twitter.com/0kCFMzxt79 — Bill de Blasio (@NYCMayor) 29 декабря 2017 г.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на Проспект-авеню начали поступать около 19:00 по местному времени. Возгорание произошло на первом этаже дома. По словам очевидцев, огонь охватил здание очень быстро.

Пожарные приехали на пожар за три минуты. Пожар, которому присвоили пятую категорию, тушили 160 человек. Эвакуированных жителей временно разместили в районной школе. С приютом помогает Красный Крест. Причины пожара пока не установлены.

Как сообщает NBC, дом, в котором произошел пожар, построили в 1916 году и в нем более 20 квартир.

Наибольшей пожаром в Нью-Йорке сейчас считается инцидент, произошедший в 1990 году в клубе Happy Land, расположенном неподалеку от места нынешней трагедии. Тогда погибли 87 человек.