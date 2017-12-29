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В начале президентства Трамп мало знал о конфликте в Украине, - СМИ

Первые контакты канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа были очень непростыми, в том числе и в связи с украинским вопросом.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

"Уже во время одного из первых телефонных разговоров віявились первые разногласия: после избрания Дональда Трампа президентом США канцлер Германии Ангела Меркель заявила ему о важности Украины для трансатлантических отношений... Трамп же обнаружил в разговоре свое незнание об Украине и о конфликте с Россией", - говорится в статье.

Немецкий журнал также отметил, что Трамп продемонстрировал "чудовищные пробелы в знаниях во время общения с Меркель".

Неназванные представители федерального правительства Германии после того телефонного разговора относительно Украины "были потрясены этими пробелами в знаниях", отмечает Der Spiegel.

С другой стороны, советники в Белом доме отметили снисходительный тон, которым сначала Меркель разговаривала с президентом США. Впрочем, во время их первой встречи в марте она вела себя очень сдержанно, пишет издание.

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