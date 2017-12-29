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В Киеве в рождественско-новогодние праздники изменится график движения транспорта

В Киеве в период праздничных дней в график и маршруты работы общественного транспорта внесены изменения

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевпастранс".

Так, с 20:00 31 декабря 2017 до 3:00 1 января 2018 года, 1 января 2018 с 14:00 до 21:00, а также 7 января 2018 с 12:00 до 15:00 вносятся следующие изменения:

- троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская",

- троллейбусы маршрута № 16 будут курсировать от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода,

- троллейбусы маршрута № 18 будут курсировать от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода,

- автобусы маршрута № 24, № 114 будут курсировать по трассе движения рабочего дня.

Фуникулер в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать круглосуточно.

Кроме того, 1, 6-8 января работа общественного транспорта будет организована по расписанию выходного дня с изменениями, а 2-5 января - а расписанию рабочего дня с изменениями.

В ночь с 6 на 7 января 2018 года предусмотрено продолжение работы подвижного состава на маршрутах, трассы движения которых проходят возле станций метрополитена.

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