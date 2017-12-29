В Колумбии мотоциклист бросил гранату в ночной клуб, десятки пострадавших

29 декабря, 2017, 23:15

В Колумбии неизвестный на мотоцикле бросил гранату в ночной клуб Bora Bora, в результате взрыва 31 человек ранен

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на мэра города Оскара Сауреза.

Во время нападения в клубе находилось около 70 человек. Три женщины получили серьезные ранения. По словам Суареса, остальные жертвы получили лишь незначительные травмы.

Полиция арестовала мужчину и женщину по подозрению в нападении. Их имена пока не называют. Взрыв произошел, вероятно, из-за конфликта между местными наркоторговочными группировками.