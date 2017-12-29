В Харькове трое преступников в масках отобрали у водителя $30 тысяч

29 декабря, 2017, 19:20

Трое злоумышленников в Харькове напали на водителя легкового автомобиля и отобрали у него $30 тысяч наличными

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

Сообщение о совершении преступления поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции Харькова.

Предварительно установлено, что 21-летний мужчина ехал с другом по делам на своем автомобиле "Форд". На перекрестке улицы Академика Проскуры и Белгородской иномарку заблокировал автомобиль "Ауди", из которого вышли трое неизвестных в масках.

Нападавшие разбили молотком окно в машине и вытащили водителя и пассажира на улицу. Под угрозой применения физического насилия неизвестные отобрали у потерпевшего денежные средства на сумму $30 тыс., после чего скрылись с места происшествия.

Водитель автомобиля "Форд" и его товарищ были доставлены в больницу с ушибами. После оказания медицинской помощи они отпущены домой.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицией принимаются все необходимые меры для установления и задержания лиц, причастных к совершению этого преступления. Для розыска нападавших в городе объявлен план "Сирена".