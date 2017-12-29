В Германии 96-летнего "бухгалтера Аушвица" приговорили к 4 годам тюрьмы

29 декабря, 2017, 15:46

Несмотря на старческий возраст и состояние здоровья, Конституционный суд Германии приговорил 96-летнего немца к 4 годам пребывания за решеткой

Об этом сообщает Reuters.

Конституционный суд Германии вынес приговор 96-летнему Оскару Гронингу, которого называют "бухгалтером Аушвица". Он проведет за решеткой следующие 4 года.

Немца приговорили к лишению свободы еще в 2015 году, но споры относительно его здоровья и почтенного возраста отложили начало его наказания.

"Суд признал обвиняемого виновным в причастности к 300 тысячам убийств. Для государства имеет особое значение точное исполнение приговора", - написали судьи, отстаивая постановление суда.

Апелляция к приговору Конституционного суда не предусмотрена. Однако есть возможность, что Гренинг может быть освобожден, если его здоровье ухудшится.

Гронинг признал, что морально виноват, и рассказал, что когда его отправили на работу в Освенцим в 1942 году в возрасте 21 года, он был фанатичным нацистом.