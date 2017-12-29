В Германии 96-летнего "бухгалтера Аушвица" приговорили к 4 годам тюрьмы
Об этом сообщает Reuters.
Конституционный суд Германии вынес приговор 96-летнему Оскару Гронингу, которого называют "бухгалтером Аушвица". Он проведет за решеткой следующие 4 года.
Немца приговорили к лишению свободы еще в 2015 году, но споры относительно его здоровья и почтенного возраста отложили начало его наказания.
"Суд признал обвиняемого виновным в причастности к 300 тысячам убийств. Для государства имеет особое значение точное исполнение приговора", - написали судьи, отстаивая постановление суда.
Апелляция к приговору Конституционного суда не предусмотрена. Однако есть возможность, что Гренинг может быть освобожден, если его здоровье ухудшится.
Гронинг признал, что морально виноват, и рассказал, что когда его отправили на работу в Освенцим в 1942 году в возрасте 21 года, он был фанатичным нацистом.
- В 2015 году высший суд немецкого города Росток решил судить 95-летнего мужчину, который был санитаром в лагере смерти Аушвиц-Биркенау.
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