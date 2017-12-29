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В Египте террористы обстреляли церковь, 10 погибших

В результате обстрела церкви в столице Египта Каире, погибли десять человек

Об этом сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения страны, передает The Independent.

Среди погибших — трое сотрудников полиции. Как известно, один из нападавших был убит в результате перестрелки с правоохранителями.

Силы безопасности Египта преследовали второго нападавшего, который скрылся с места происшествия на мотоцикле.

Вооруженный мужчина открыл стрельбу по коптской церкви, расположенной к югу от Каира. Позже оказалось, что нападавших было двое. Отмечается, что правоохранители открыли ответный огонь и ликвидировали нападавшего, который пытался взять штурмом здание церкви.

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