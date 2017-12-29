В Дании искусственный интеллект учат придумывать новые сорта пива
Об этом сообщает The Financial Times.
Также в проекте принимают участие Microsoft и два университета. "Это будет очень полезно для нас. Речь идет о сокращении времени и затрат на разработку нового пива, с новыми вкусами", — заявил Йохен Форстер, один из руководителей исследовательской лаборатории Carlsberg.
В компании считают, что искусственный интеллект можно будет использовать не только в пивоварении, но и в изготовлении других продуктов питания и лекарств.
Читайте также: Как приготовить вкусный алкоголь дома: Бейлиз, бехеровка и мандариновый ликер
Использование технологии поможет на треть сократить время на создание нового вкуса пива, которое сейчас составляет от 9 до 24 месяцев.
Carlsberg инвестирует в исследования 28 млн датских крон ($ 4 млн), еще 18 млн крон предоставит государственный фонд Innovation Fund Denmark.
Читайте также: Все говорят про искусственный интеллект. Простыми словами объясним, что это
- В кинокомпании Netflix рассказали, каким образом они применяют "индивидуальный подход" к каждому пользователю, и предлагают "выигрышный" набор фильмов, сериалов и даже картинок к ним
- Специалистами из японских университетов Тохоку и Хоккайдо был разработан робот, который может адаптироваться к физическим увечьям и показывать эмоции боли
- Искусственный интеллект создал собственную религию: физик Джанель Шейн с помощью нейросети решила проверить, что будет, если совместить несколько человеческих верований и свести их в единую систему
- Ученые загрузили "мозг" червя в робота, и тот в одиночку взял его под контроль: ученые создали биологически достоверную модель нейронной сети круглого червя и загрузили в простого робота из Lego.
- Лаборатория реактивного движения NASA в Калифорнии провела эксперимент, чтобы выяснить, кто быстрее и лучше управляет беспилотным летательным аппаратом - искусственный интеллект или профессиональный пилот.
- Ученые Калифорнийского университета научили искусственный интеллект определять, как будут развиваться отношения пары, основываясь на записи их голосов
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе