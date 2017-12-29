В Дании искусственный интеллект учат придумывать новые сорта пива

29 декабря, 2017, 13:43

Датская пивоваренная компания Carlsberg вкладывает деньги в разработку искусственного интеллекта для разработки новых сортов пива и контроля качества

Об этом сообщает The Financial Times.

Также в проекте принимают участие Microsoft и два университета. "Это будет очень полезно для нас. Речь идет о сокращении времени и затрат на разработку нового пива, с новыми вкусами", — заявил Йохен Форстер, один из руководителей исследовательской лаборатории Carlsberg.

В компании считают, что искусственный интеллект можно будет использовать не только в пивоварении, но и в изготовлении других продуктов питания и лекарств.

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Использование технологии поможет на треть сократить время на создание нового вкуса пива, которое сейчас составляет от 9 до 24 месяцев.

Carlsberg инвестирует в исследования 28 млн датских крон ($ 4 млн), еще 18 млн крон предоставит государственный фонд Innovation Fund Denmark.

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