В числе освобожденных на Донбассе военных - 14 подозреваемых в дезертирстве

29 декабря, 2017, 17:23

Среди 73 человек, вернувшихся из плена боевиков на подконтрольную Украине территорию, есть 14 военнослужащих, которых подозревают в дезертирстве

Об этом сообщил в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко волонтер Юрий Бирюков.

"В числе 73 уволенных не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей. На этих 14 человек не распространяется выплата единовременной материальной помощи до окончательного решения суда", - написал Бирюков.

Советник президента отметил, что во время переговоров украинская сторона не отличает одних своих граждан от других и добивается освобождения всех.

"Мы не бросаем своих. Не выбираем "качество". Не обсуждаем "обстоятельства". Если наш сидит в плену, независимо от обстоятельств, государство будет добиваться освобождения. Это, кстати, общемировая практика, касающаяся заботы государства о любом своем гражданине", - подчеркнул Бирюков.

По словам волонтера, 14 подозреваемых планировали отправить отдельным самолетом в Жуляны, однако отказались от этой идеи из-за погодных условий и из гуманных соображений относительно родных заложников.

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В то же время в соцсетях начали появляться сообщения о солдате с позывным "Тайсон", который сбежал к боевикам "ДНР", чтобы избежать ответственности за свои нарушения во время службы, а также о другом военнослужащем, находившемся пьяным на боевом дежурстве, из-за чего его взяли в плен, а двух его товарищей убили вражеские диверсанты.

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