В числе освобожденных на Донбассе военных - 14 подозреваемых в дезертирстве
Об этом сообщил в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко волонтер Юрий Бирюков.
"В числе 73 уволенных не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей. На этих 14 человек не распространяется выплата единовременной материальной помощи до окончательного решения суда", - написал Бирюков.
Советник президента отметил, что во время переговоров украинская сторона не отличает одних своих граждан от других и добивается освобождения всех.
"Мы не бросаем своих. Не выбираем "качество". Не обсуждаем "обстоятельства". Если наш сидит в плену, независимо от обстоятельств, государство будет добиваться освобождения. Это, кстати, общемировая практика, касающаяся заботы государства о любом своем гражданине", - подчеркнул Бирюков.
По словам волонтера, 14 подозреваемых планировали отправить отдельным самолетом в Жуляны, однако отказались от этой идеи из-за погодных условий и из гуманных соображений относительно родных заложников.
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В то же время в соцсетях начали появляться сообщения о солдате с позывным "Тайсон", который сбежал к боевикам "ДНР", чтобы избежать ответственности за свои нарушения во время службы, а также о другом военнослужащем, находившемся пьяным на боевом дежурстве, из-за чего его взяли в плен, а двух его товарищей убили вражеские диверсанты.
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- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными - с оккупированной территории вернулись 73 Украинский.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры о новом обмене пленными - готовятся вернуть еще 20 украинцев.
- Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 украинца.
- СБУ проверит освобожденных заложников по связям с российскими спецслужбами.
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