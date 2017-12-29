В Беларуси создали собственную криптовалюту
Об этом пишет "Интерфакс".
Кроме того, листинг талера планируется и на белорусских биржах, которые вскоре появятся. Для этого в стране выпустили специальный декрет №8.
Участник команды создателей талера Сергей Лавриненко также рассказал, как планируют укреплять свой проект. Разработчики сейчас параллельно создают собственную биржу.
"За последние несколько недель курс талера вырос со считанных центов до доллара где-то. И дальше он будет только дорожать, это необратимый процесс", - считает один из разработчиков.
Сейчас этот проект является некоммерческим. Кроме поддержания тренда, в Беларуси объяснили цель создания собственной криптовалюты тем, чтобы "создать некий экономический инструмент, который может быть задействован в разных бизнесах, например, в программах лояльности".
Презентация белорусской криптовалюты почти совпала с легализацией их майнинга в стране. Президент Александр Лукашенко подписал указ для внедрения условий для развития ІТ-рынка у себя в стране, бизнесов на основе технологии блокчейн, а также легализации майнинга криптовалют.
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