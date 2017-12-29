В АТО за день два обстрела, оккупанты применили гранатометы
29 декабря, 2017, 19:10
В пятницу, 29 декабря, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе дважды обстреляли украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Обе провокации зафиксированы на донецком направлении. Один обстрел террористы совершили в районе Верхнеторецкого, другой - по защитникам шахты Бутовка.
В обоих случаях оккупанты использовали гранатометы и стрелковое оружие.
На других участках обороны нарушения режима прекращения огня не зафиксированы. Украинские военные придерживались условий перемирия и не открывали огонь в ответ.
- Напомним, в ночь на 29 декабря в реанимационное отделение днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова привезли трех тяжелораненых бойцов АТО.
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