В АТО за день два обстрела, оккупанты применили гранатометы

29 декабря, 2017, 19:10

В пятницу, 29 декабря, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе дважды обстреляли украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Обе провокации зафиксированы на донецком направлении. Один обстрел террористы совершили в районе Верхнеторецкого, другой - по защитникам шахты Бутовка.

В обоих случаях оккупанты использовали гранатометы и стрелковое оружие.

На других участках обороны нарушения режима прекращения огня не зафиксированы. Украинские военные придерживались условий перемирия и не открывали огонь в ответ.