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В Apple придумали, как загладить вину за замедление старых iPhone

Американская компания Apple извинилась за то, что намеренно замедляет работу старых iPhone. Там заявили, что таким образом пытаются продлить срок работы смартфонов

Об этом сообщает BBC.

Apple заявила, что заменит батареи на меньшие и в грядущем году выпустит программное обеспечение, которое позволит пользователям следить за состоянием батареи в телефоне.

Подозрения в том, что Apple замедляет работу старых моделей своих смартфонов возникали и раньше, но пользователи делились лишь собственными версиями по этому вопросу. Есть опасения, что, замедляя работу старых телефонов, Apple стимулирует пользователей покупать новые модели.

Как пояснила компания, аккумуляторы iPhone теряют свою работоспособность с течением времени.

"Мы стремимся обеспечить своих пользователей лучшими возможностями, в том числе улучшение общей производительности и продления срока службы устройств. Литиевые батареи со временем становятся слишком слабыми для того, чтобы поддерживать активную работу смартфона на холоде и при слабом заряде", - сказали в Apple.

Но проблема в том, что защитный механизм гаджета приводит к тому, что телефон выключается.

В новом заявлении, которое обнародовали на официальном сайте Apple, производитель заявил, что снизит цену замены батареи, гарантийный срок которой истек, с 79 до 29 долларов для всех владельцев iPhone 6 или более поздних моделей.

Компания заявляет, что удается к таким вынужденным мерам, чтобы решить проблемы клиентов, в знак уважения к их преданности и восстановления доверия всех, кто усомнился в намерениях Apple.

В США на Apple подали восемь индивидуальных исков в суд, также подали на компанию в Израиле и во Франции.

  • Напомним, Apple ответила на обвинения в занижении скорости работы старых айфонов. Компания признала, что намеренно снижает тактовую частоту процессоров.
  • Занижение скорости процессоров объяснили природой литий-ионных аккумуляторов, которые очень недолговечны и плохо переносят высокие и низкие температуры.
  • Впоследствии против компании подали два коллективные иска в США . Иски подали в Калифорнию и Чикаго группы, которые представляют других пользователей iPhone. Истцы утверждают, что эти пользователи получили "экономические убытки".
  • Жительница Калифорнии Виолетта Майлян подала иск на компанию Apple за умышленное замедление устаревших моделей iPhone. Сумма в позовы составляет почти $1 триллион.
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