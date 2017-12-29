В Apple придумали, как загладить вину за замедление старых iPhone
Об этом сообщает BBC.
Apple заявила, что заменит батареи на меньшие и в грядущем году выпустит программное обеспечение, которое позволит пользователям следить за состоянием батареи в телефоне.
Подозрения в том, что Apple замедляет работу старых моделей своих смартфонов возникали и раньше, но пользователи делились лишь собственными версиями по этому вопросу. Есть опасения, что, замедляя работу старых телефонов, Apple стимулирует пользователей покупать новые модели.
Как пояснила компания, аккумуляторы iPhone теряют свою работоспособность с течением времени.
"Мы стремимся обеспечить своих пользователей лучшими возможностями, в том числе улучшение общей производительности и продления срока службы устройств. Литиевые батареи со временем становятся слишком слабыми для того, чтобы поддерживать активную работу смартфона на холоде и при слабом заряде", - сказали в Apple.
Но проблема в том, что защитный механизм гаджета приводит к тому, что телефон выключается.
В новом заявлении, которое обнародовали на официальном сайте Apple, производитель заявил, что снизит цену замены батареи, гарантийный срок которой истек, с 79 до 29 долларов для всех владельцев iPhone 6 или более поздних моделей.
Компания заявляет, что удается к таким вынужденным мерам, чтобы решить проблемы клиентов, в знак уважения к их преданности и восстановления доверия всех, кто усомнился в намерениях Apple.
В США на Apple подали восемь индивидуальных исков в суд, также подали на компанию в Израиле и во Франции.
- Напомним, Apple ответила на обвинения в занижении скорости работы старых айфонов. Компания признала, что намеренно снижает тактовую частоту процессоров.
- Занижение скорости процессоров объяснили природой литий-ионных аккумуляторов, которые очень недолговечны и плохо переносят высокие и низкие температуры.
- Впоследствии против компании подали два коллективные иска в США . Иски подали в Калифорнию и Чикаго группы, которые представляют других пользователей iPhone. Истцы утверждают, что эти пользователи получили "экономические убытки".
- Жительница Калифорнии Виолетта Майлян подала иск на компанию Apple за умышленное замедление устаревших моделей iPhone. Сумма в позовы составляет почти $1 триллион.
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