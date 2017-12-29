Украинец действительно был за рулем фуры, которая сбила женщину-полицейского в Германии, - МИД
29 декабря, 2017, 10:23
За рулем грузовика, с участием которого произошло ДТП в Германии, был гражданин Украины
Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что сейчас обстоятельства трагедии расследует полиция.
"Могу подтвердить, что за рулем грузовика был украинец. Причины и обстоятельства этого трагического случая расследует полиция", - сказал Кирилич.
- Напомним, фура с украинским водителем протаранила в Германии полицейский автомобиль, погибла женщина-полицейский.
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