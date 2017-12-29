 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинец действительно был за рулем фуры, которая сбила женщину-полицейского в Германии, - МИД

За рулем грузовика, с участием которого произошло ДТП в Германии, был гражданин Украины

Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что сейчас обстоятельства трагедии расследует полиция.

"Могу подтвердить, что за рулем грузовика был украинец. Причины и обстоятельства этого трагического случая расследует полиция", - сказал Кирилич.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 декабря, 2017 пятница

28 декабря, 2017 четверг

больше новостей

29 декабря, 2017 пятница

28 декабря, 2017 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать