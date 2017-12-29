Украинцы задолжали за коммуналку 27 миллиардов, без учета электроэнергии
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2017 года увеличилась на 8,8% по сравнению с октябрем и составила 27,1 млрд грн (не учитывая оплату электроэнергии). Расчеты проводились без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и зоны проведения АТО.
По информации Государственной службы статистики, в целом в ноябре украинцы уплатили за коммуналку 6,5 млрд гривен, что с учетом долгов, составило 70,6% от начисленной за месяц суммы.
Читайте также: Как изменятся коммунальные услуги для украинцев: без Жэков и со штрафами
В среднем начисления за жилищно-коммунальные услуги на владельца лицевого счета выросло, по сравнению с октябрем, на 58% и составляет 1270 гривен.
- В ноябре Верховная Рада приняла проект закона "О жилищно-коммунальных услугах".
- 5 декабря президент Петр Порошенко подписал закон о демонополизации рынка жилищно-коммунальных услуг.
Читайте также
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе
-
Читайте также
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе