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Украинцы задолжали за коммуналку 27 миллиардов, без учета электроэнергии

Задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги в ноябре достигла 27 млрд гривен (не учитывая оплату электроэнергии)

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2017 года увеличилась на 8,8% по сравнению с октябрем и составила 27,1 млрд грн (не учитывая оплату электроэнергии). Расчеты проводились без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и зоны проведения АТО.

По информации Государственной службы статистики, в целом в ноябре украинцы уплатили за коммуналку 6,5 млрд гривен, что с учетом долгов, составило 70,6% от начисленной за месяц суммы.

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В среднем начисления за жилищно-коммунальные услуги на владельца лицевого счета выросло, по сравнению с октябрем, на 58% и составляет 1270 гривен.

  • В ноябре Верховная Рада приняла проект закона "О жилищно-коммунальных услугах".
  • 5 декабря президент Петр Порошенко подписал закон о демонополизации рынка жилищно-коммунальных услуг.
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