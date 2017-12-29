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Украинцы из трех областей будут больше платить за холодную воду


фото: lifedon
Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение на 2018 год в трех областных центрах

Соответствующие решения были приняты Нацкомиссией сегодня на заседании, передает "РБК-Украина".

Наибольшее поднятие тарифа на водоснабжение утвердили для "Харьковводоканала" - на уровне 8,38 грн за куб. м, а на водоотведение - 4,36 грн за куб. м.

Тариф на водоснабжение для "Днипроводоканала" был установлен на уровне 6,47 грн за куб. м и водоотведение - 4,25 грн за куб. м.

Для "Львовводоканала" - тариф на водоснабжение на уровне 7,09 грн / куб. м и водоотведение - 3,62 грн за куб. м.

Отмечается, что, в частности, на изменение тарифов повлияли увеличения расходов на оплату труда и стоимости электроэнергии.

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