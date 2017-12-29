Украина ввела пошлину на арматуру из России

29 декабря, 2017, 16:10

Межведомственная комиссия по международной торговле ввела антидемпинговую пошлину на импорт арматуры и катанки из России

Об этом сообщает "Урядовый курьер".

"Окончательные антидемпинговые меры применяются путем введения пошлины на импорт в Украину товара из Российской Федерации в размере 15,21 %. Окончательная антидемпинговая пошлина взымается в процентах к таможенной стоимости товара", - говорится в сообщении.

Пошлина введена в отношении арматурного проката диаметром от 6-40 мм и катанки диаметром 5,5-14 мм.

Решение Комиссии вступает в силу в конце февраля - через 60 дней после опубликования сообщения. Антидемпинговые меры применяются на 5 лет.