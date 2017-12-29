Ученые думают, что на Марсе могла быть жизнь. Но точно не на поверхности

29 декабря, 2017, 17:51

Ученые думают, что жизнь на Марсе возможна, но лишь глубоко под поверхностью почвы

Об этом говорится в статье Nature Geoscience .

На текущий момент Марс представляет собой холодную планету, лишенную воды в ее жидком состоянии. Но вопрос о том, были ли на нем условия, пригодные для существования жизни, остается открытым.

Например, на Земле существуют территории с высохшими водоемами, где находят признаки существования там жизни в древности. Подобные территории на Марсе также представляют повышенный интерес для исследователей.

Однако новая публикация в Nature Geoscience свидетельствует, что это могут быть не лучшие места для поиска доказательств существования жизни на Красной планете.

Исследователи заявляют, что они сами пока что мало знают о зарождении жизни на Земле. Если же заниматься подобными исследованиями на другой планете, то следует расширить сферу поиска признаков жизни на Марсе.

К тому же, условия на Марсе существенно отличаются от земных. Поэтому существующие подходы могут быть ошибочными относительно Марса, так как основаны на иных условиях развития жизни на планете, где существует фотосинтез.

На то время, когда на Земле зарождался фотосинтез, Марс уже около миллиарда лет был холодным и лишенным атмосферы.

Так как Марс меньше и легче Земли (масса планеты составляет 10,7% массы Земли), его ядро охлаждалось быстрее, что привело к потере магнитного поля планеты.

В результате, около 4 миллиардов лет назад планета потеряла большую часть своей атмосферы и, следовательно, свою защиту от солнечного излучения.

Таким образом, если бы на Марсе развилась жизнь на поверхности, это должно было произойти примерно на миллиард лет раньше, чем на Земле, что маловероятно. Но у форм жизни, зародившихся под поверхностью, возможно, был шанс.

Исследователи отмечают, что Марс был непригоден для жизни на поверхности в течение большей части своего существования. Но гидротермальные условия на участках под поверхностью или прилегающих к поверхности планеты могли быть значительно более благоприятными.

В древности на Марсе существовала гідротермальна активность. Марсоход Spirit в 2008 году случайно обнаружил соответствующий гидротермальный комплекс. А в 2020 году NASA планирует отправить на красную планету новый аппарат, который сможет собрать и передать на Землю образцы марсианской поверхности.

Исследователи надеются, что удастся заполучить образцы отложений минерализованных зон разломов, где могли смешиваться различные жидкости в коре, переносили различные элементы.

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