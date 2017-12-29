Три компании по строительству дорог оштрафовали на 37 млн грн за сговор
29 декабря, 2017, 14:33
Три украинские компании вступили в сговор относительно цен на работы по строительству дорог для нескольких городов Украины
Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев.
За нарушение закона "О защите экономической конкуренции" к ответственности привлекли ООО "БК Дорлідер", ООО "БК Дорсервіс", ЧП "Південьдортех". Втроем их оштрафовали на 37 миллионов гривен.
Компании обвиняются в сговоре при осуществлении закупок текущего ремонта дорог в городах Одесса, Черновцы, Николаев, Килия и текущего ремонта автомобильных дорог государственного значения Н-03 Житомир-Черновцы и Р-46 Харьков-Ахтырка.
- В сентябре НАБУ выявило сговор в порту "Южный". Нарушителей оштрафовали почти на 23 млн гривен.
- 7 декабря Нацполиция объявила подозрение должностным лицам НБУ в злоупотреблении служебным положением во время процедуры докапитализации 37 украинских банков.
- Антимонопольный комитет начал расследование по подозрению в сговоре сети автозаправочных станций ОККО и WOG.
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