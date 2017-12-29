Три компании по строительству дорог оштрафовали на 37 млн грн за сговор

29 декабря, 2017, 14:33

Три украинские компании вступили в сговор относительно цен на работы по строительству дорог для нескольких городов Украины

Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев.

За нарушение закона "О защите экономической конкуренции" к ответственности привлекли ООО "БК Дорлідер", ООО "БК Дорсервіс", ЧП "Південьдортех". Втроем их оштрафовали на 37 миллионов гривен.

Компании обвиняются в сговоре при осуществлении закупок текущего ремонта дорог в городах Одесса, Черновцы, Николаев, Килия и текущего ремонта автомобильных дорог государственного значения Н-03 Житомир-Черновцы и Р-46 Харьков-Ахтырка.