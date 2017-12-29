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Троих тяжелораненых бойцов АТО привезли в реанимацию в Днепр

В ночь на 29 декабря в реанимационное отделение Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова привезли трех тяжелораненых бойцов АТО

Об этом сообщил в Facebook главный врач медучреждения Сергей Рыженко.

"Ночью вновь поступило в Мечникова трое бойцов. 19, 23, 27 лет. У Олега тяжелая открытая травма мозга с кровоизлиянием, перелом свода и основания черепа. Ильи осколки повредили шею, гортань, лицо, правый глаз. Оторвало левую кисть. Александр получил сквозное пулевое ранение головы. Степень поражения головного мозга критическая. После декомпрессионной трепанации он находится в коме, на аппаратном дыхании", - написал Рыженко.

Врачам удалось стабилизировать состояние бойца с пулевым ранением головы.

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