Троих тяжелораненых бойцов АТО привезли в реанимацию в Днепр

29 декабря, 2017, 12:33

В ночь на 29 декабря в реанимационное отделение Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова привезли трех тяжелораненых бойцов АТО

Об этом сообщил в Facebook главный врач медучреждения Сергей Рыженко.

"Ночью вновь поступило в Мечникова трое бойцов. 19, 23, 27 лет. У Олега тяжелая открытая травма мозга с кровоизлиянием, перелом свода и основания черепа. Ильи осколки повредили шею, гортань, лицо, правый глаз. Оторвало левую кисть. Александр получил сквозное пулевое ранение головы. Степень поражения головного мозга критическая. После декомпрессионной трепанации он находится в коме, на аппаратном дыхании", - написал Рыженко.

Врачам удалось стабилизировать состояние бойца с пулевым ранением головы.