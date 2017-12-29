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Травмы на теле освобожденных заложников свидетельствуют о пытках, - Геращенко


фото: REUTERS
Во многих освобожденных украинцев из плена боевиков обнаружили застарелые травмы головы, выбитые зубы, что свидетельствует о пытках

Об этом сообщила на своей странице в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко со ссылкой на данные медиков.

По данным медучреждений, на сегодня 24 освобожденных из плена военнослужащих проходят медицинский осмотр и реабилитацию в военном госпитале, 41 освобожденный, среди которых гражданские и военные, находятся в больнице ГУД.

"У многих - есть застарелые травмы головы, выбиты зубы, что свидетельствует о пытках. Многих сильно били в первые самые тяжелые дни. Всем будет оказана медицинская помощь, стоматологические услуги. Также Министерство соцполитики прорабатывает все технические детали и в ближайшее время освобожденные получат одноразовую денежную помощь. Команда психологов Вадима Свириденко также уже активно работает с освобожденными и их семьями", - отметила Геращенко.

Также она рассказала, что немало людей хотят помочь освобожденным украинцам.

"Много друзей и знакомых звонят и спрашивают, чем помочь ребятам? Это хорошая инициатива и мне кажется , больше всего они мечтают об отдыхе и маленьком путешествии с семьями. Поэтому можно подарить реализацию такой мечты. Ключевое - не забывайте в эти дни про семьи тех, кто еще остался. Они сейчас нуждаются в особой психологической поддержке и внимании. Тем временем мы работаем, чтобы как можно быстрее реализовать второй этап освобождения", - сказала Геращенко.

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