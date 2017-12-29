Трамп уверен, что расследования вмешательств России в выборы докажут его невиновность
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает издание Reuters.
Он прокомментировал работу специального прокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием вероятного вмешательства Кремля в президентские выборы 2016 года. По его словам, расследование по этому делу продолжается, однако он надеется, что оно завершится справедливо.
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"Там не было сговора (с Россией, - ред.), но я думаю, что он (Мюллер, - ред.) будет честным", - подчеркнул американский руководитель.
При этом Трамп отметил, что не знает, сколько еще времени понадобится для того, чтобы завершить расследование по этому делу.
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- Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер хочет допросить руководителей фирм, которые работали на Пола Манафорта, бывшего советника Дональда Трампа.
- В распоряжении спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует связи команды президента США и России, оказалась черновик письма, в котором указано, почему Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми.
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