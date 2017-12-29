Трамп уверен, что расследования вмешательств России в выборы докажут его невиновность

29 декабря, 2017, 09:27

Расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года может завершиться не скоро, впрочем, его результаты должны быть справедливыми

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает издание Reuters.

Он прокомментировал работу специального прокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием вероятного вмешательства Кремля в президентские выборы 2016 года. По его словам, расследование по этому делу продолжается, однако он надеется, что оно завершится справедливо.

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"Там не было сговора (с Россией, - ред.), но я думаю, что он (Мюллер, - ред.) будет честным", - подчеркнул американский руководитель.

При этом Трамп отметил, что не знает, сколько еще времени понадобится для того, чтобы завершить расследование по этому делу.

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