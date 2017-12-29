Трагедия в Княжичах: подозреваемого Куряту восстановили в должности и обязали выплатить ему зарплату

29 декабря, 2017, 08:09

Окружной административный суд Киева восстановил в должности экс-начальника управления уголовного розыска Нацполиции Киева Леонида Куряту, которого подозревают в деле о стрельбе в селе Княжичи Киевской области

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на решение суда от 20 декабря.

"Признать противоправным и отменить приказ главного управления Национальной полиции Украины в Киеве 27 января 2017 года в части увольнения со службы в полиции... полковника полиции с должности начальника управления уголовного розыска главного управления Национальной полиции Украины в Киеве", - говорится в решении суда.

Суд также обязал управление Нацполиции выплатить Куряте зарплату в размере 104 701 грн без вычета налогов и обязательных платежей.

В полиции сообщали, что Курята "непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции, руководителей оперативной службы, которые не обеспечили надлежащей коммуникации и обмена информацией между подразделениями, которые находились на месте происшествия".