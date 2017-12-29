Трагедия в Княжичах: подозреваемого Куряту восстановили в должности и обязали выплатить ему зарплату
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на решение суда от 20 декабря.
"Признать противоправным и отменить приказ главного управления Национальной полиции Украины в Киеве 27 января 2017 года в части увольнения со службы в полиции... полковника полиции с должности начальника управления уголовного розыска главного управления Национальной полиции Украины в Киеве", - говорится в решении суда.
Суд также обязал управление Нацполиции выплатить Куряте зарплату в размере 104 701 грн без вычета налогов и обязательных платежей.
В полиции сообщали, что Курята "непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции, руководителей оперативной службы, которые не обеспечили надлежащей коммуникации и обмена информацией между подразделениями, которые находились на месте происшествия".
- Напомним, в ночь с 3 на 4 декабря 2016 декабря в селе Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками госохраны и полиции погибли 5 правоохранителей.
- Тогда уголовный розыск города Киева работал над поимкой опасной банды грабителей, которая систематически грабила дома киевлян и жителей Киевщины. Той ночью сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что очередное ограбление может произойти в поселке Княжичи.
- Однако, по словам советника главы МВД Антона Геращенко, из-за "трагической цепи случайностей" произошла трагедия: в одном из соседних домов в автоматическом режиме сработала охранная сигнализация, на место прибыл наряд госслужбы охраны, который ошибочно задержал двух полицейских разведчиков. После этого туда выехала группа задержания уголовного розыска и спецподразделение КОРД, в которых произошла смертельная перестрелка со службой охраны.
- 1 сентября суд отказался брать под стражу Куряту. Он обязан носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу.
- Окружной административный суд Киева восстановил в должности командира взвода охраны полиции, которого уволили за причастность к перестрелке в Княжичах.
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