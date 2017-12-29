 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Трагедия в Княжичах: подозреваемого Куряту восстановили в должности и обязали выплатить ему зарплату

Окружной административный суд Киева восстановил в должности экс-начальника управления уголовного розыска Нацполиции Киева Леонида Куряту, которого подозревают в деле о стрельбе в селе Княжичи Киевской области

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на решение суда от 20 декабря.

"Признать противоправным и отменить приказ главного управления Национальной полиции Украины в Киеве 27 января 2017 года в части увольнения со службы в полиции... полковника полиции с должности начальника управления уголовного розыска главного управления Национальной полиции Украины в Киеве", - говорится в решении суда.

Суд также обязал управление Нацполиции выплатить Куряте зарплату в размере 104 701 грн без вычета налогов и обязательных платежей.

В полиции сообщали, что Курята "непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции, руководителей оперативной службы, которые не обеспечили надлежащей коммуникации и обмена информацией между подразделениями, которые находились на месте происшествия".

  • Напомним, в ночь с 3 на 4 декабря 2016 декабря в селе Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками госохраны и полиции погибли 5 правоохранителей.
  • Тогда уголовный розыск города Киева работал над поимкой опасной банды грабителей, которая систематически грабила дома киевлян и жителей Киевщины. Той ночью сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что очередное ограбление может произойти в поселке Княжичи.
  • Однако, по словам советника главы МВД Антона Геращенко, из-за "трагической цепи случайностей" произошла трагедия: в одном из соседних домов в автоматическом режиме сработала охранная сигнализация, на место прибыл наряд госслужбы охраны, который ошибочно задержал двух полицейских разведчиков. После этого туда выехала группа задержания уголовного розыска и спецподразделение КОРД, в которых произошла смертельная перестрелка со службой охраны.
  • 1 сентября суд отказался брать под стражу Куряту. Он обязан носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу.
  • Окружной административный суд Киева восстановил в должности командира взвода охраны полиции, которого уволили за причастность к перестрелке в Княжичах.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 декабря, 2017 пятница

28 декабря, 2017 четверг

больше новостей

29 декабря, 2017 пятница

28 декабря, 2017 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать