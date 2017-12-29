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Танки, самолеты, зенитки: в этом году Укроборонпром передал армии и силовикам свыше 3,6 тыс. единиц техники

На протяжении текущего года госконцерн Укроборонпром передал Вооруженным силам Украины, Нацгвардии и другим силовым структурам 3 673 единиц военной техники и вооружения

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

При этом 2053 единицы - совершенно новое и модернизированное вооружение.

В 2017 году, благодаря работе более 130 предприятий концерна, Укроборонпром выполнил государственный оборонный заказ на 100%. Украинские войска получили танки, БМП, самолеты, артиллерию, противотанковые ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны и другую боевую технику и оружие.

В частности, были восстановлены около 150 танков различных модификаций, произведено десятки новых БТР-4 и БТР-3 от "ХКМБ им. Морозова" и "Киевского бронетанкового завода", новые радиолокационные станци и средства радиоэлектронной безопасности от запорожской "Искры", ракетное вооружение от КБ "ГККБ" Луч "и ГАХК" Артем ".

Кроме того, в 2017 году на вооружение Вооруженных сил Украины принят легкий переносной ракетный комплекс "Корсар", разработанный ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", входящим в состав ГК "Укроборонпром". Это позволило создать условия для серийного производства "Корсара".

В общем, в течение 2017 года на вооружение украинской армии было принято более 10 видов вооружения и военной техники, созданных предприятиями "Укроборонпрома".

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