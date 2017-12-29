Синоптик рассказала, какой будет погода в новогоднюю ночь

29 декабря, 2017, 10:37

Погода во всей Украине в течение последних дней будет умеренной и не претерпит существенных изменений

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что кардинальных изменений в погоде в течение следующих нескольких дней не будет. 30 декабря температура воздуха будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла. Дожди с мокрым снегом могут пройти на западе, атмосферный фронт будет двигаться дальше и уже завтра достанется восточных областей.

31 декабря температура несколько снизится ночью, особенно в западных регионах до небольших минусов. На остальной территории Украины ночью ожидается 0 градусов, днем - воздух прогреется до 5 градусов тепла.

"Температура воздуха в ночь на первое января: также она будет невысокой, но будет колебаться около 0 градусов, но возможно кое-где будут возникать незначительные минусы", - отметила Диденко.

Она добавила, что 31 декабря и 1 января осадки вряд ли будут существенными, впрочем в стране немного похолодает.