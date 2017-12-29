Синоптик рассказала, где вечером пройдут сильные дожди

29 декабря, 2017, 15:16

Вечером, 29 декабря, в Одесской, Винницкой, Житомирской, Черниговской и Киевской областях пройдут сильные дожди

Об этом сообщила в Facebook синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

"Подходят сильные дожди в Одесскую, Винницкую, Житомирскую, Черниговскую и Киевскую области. Осадки начнутся сегодня вечером и перейдут в ночь на 30 декабря", - написала Диденко.

В Киеве вечером и ближайшей ночью также ожидается дождь.

В субботу, 30 декабря, осадки перейдут на Левобережную Украину. Похолодание ожидается в западных областях - днем ​​-1...+ 4°C. На остальной территории Украины температура составит +2...+ 7°C, на юге Украины будет еще теплее - до +10°C.

В воскресенье, 31 декабря, на западе и севере страны пройдут небольшие дождь и мокрый снег. Днем 31 декабря температура в западных и северных областях составит -1...+ 4, на востоке, в центре - до +7°C, на юге - до +9°C.

1 января ночью местами вероятны небольшие осадки, температура воздуха 0...+4°C, на западе Украины, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях 0...-3°C. Днем 1 января - без существенных осадков, потеплеет до +2...+8°C.

В ночь на 1 января в Киеве около 0°C, днем ​​1 января ожидается +4...+6°C.