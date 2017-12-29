Судебная реформа: Порошенко подписал указы об окружных судах вместо местных
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно указу №449 в Украине ликвидируются 117 районных судов и вместо них образуется 50 окружных судов.
Кроме того, на сайте президента размещен указ №450. Согласно этому документу, в стране вместо ликвидированных 25 горрайонных судов образуется 25 окружных судов.
Также по указу президента №451 образуется еще 205 окружных судов. Согласно указу главы государства №452, в Украине ликвидируется 27 апелляционных судов и вместо них образуется 26 апелляционных судов в апелляционных округах. В свою очередь указом президента №453 предусмотрена ликвидация 27 хозяйственных судов и создание вместо них 27 окружных хозяйственных судов.
Кроме того, указ главы государства №454 ликвидирует 8 апелляционных хозяйственных судов и образует вместо них 7 апелляционных хозяйственных судов в апелляционных округах. Данные указы подписаны президентом 29 декабря и вступают в силу со дня опубликования.
В частности, ликвидированы все 10 райсудов Киева - Печерский, Соломенский, Голосеевский, Подольский, Святошинский, Дарницкий, Днепровский, Оболонский, Деснянский и Шевченковский.
Вместо них созданы Первый окружной суд (Деснянский и Днепровский районы), Второй окружной (Дарницкий район), Третий окружной (Печерский и Голосеевский районы), Четвертый (Святошинский и Соломенский районы), Пятый (Шевченковский район) и Шестой окружной суд (Подольский и Оболонский районы).
- 22 ноября президент Петр Порошенко подписал закон №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".
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