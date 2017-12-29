Суд вернул за решетку фигуранта "дела 2 мая" в Одессе

29 декабря, 2017, 21:11

Приморский районный суд Одессы арестовал до 18 января бывшего обвиняемого по делу о событиях 2 мая 2014 года, гражданина РФ Евгения Мефедова

Такое решение суд принял во время закрытого заседания, сообщает "Интерфакс-Украина".

СМИ смогли присутствовать в зале заседаний только во время объявления результатов рассмотрения ходатайства прокуратуры о взятии Мефедова под стражу.

Отметим, что 14 декабря Приморский райсуд отменил Мефедову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мера пресечения была отменена с целью дальнейшего обмена Мефедова на украинских военнослужащих и других лиц, незаконно удерживаемых на территории преступных формирований на Донбассе.

Позже стало известно, что Мефедова не обменяли на украинских заложников. Его должны передать России по линии Министерства иностранных дел или обменять на граждан Украины, которых удерживают не на территории оккупированных районов Донбасса, а на территории РФ.