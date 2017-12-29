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Сколько украинцев и где были счастливыми в 2017 году. Опрос

59% украинцев считают, что были очень или преимущественно счастливы в 2017 году, больше всего их на западе страны

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, передает "Общественное радио".

По данным опроса, больше всего счастливых людей оказалось в Западном регионе - 68%, но и почти во всех других "счастливчики" преобладали в Центральном регионе - 57%, в Южном - 51% и Восточном - 55%.

Единственным регионом, где большинство жителей ответили, что в основном либо совсем не были счастливыми в 2017 году, - это Донбасс. По данным исследования, там счастливых оказалось 27%, а несчастливых - 64%.

"Донбасс - это вообще печальный регион. Они и не чувствуют себя счастливыми, и среди ощущений, которые возникают у них, когда они думают за Украину, на первом месте тревога и безысходность. Поэтому очень нужно с этими людьми работать", - рассказала директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерева Ирина Бекешкина.

Все регионы оказались солидарными в надежде, что следующий год будет лучшим, чем нынешний.

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