Семья на три месяца застряла в аэропорту Бангкока

29 декабря, 2017, 11:49

Семья зимбабвийцев уже почти три месяца живет в главном аэропорту Бангкока

Об этом сообщает BBC.

Иммиграционная служба Таиланда говорит, что четверо детей в возрасте до 11 лет и четверо взрослых прибыли в Бангкок в мае. Они отказываются вернуться на родину из-за страха преследований.

Этот случай получил огласку после того, как вероятный работник аэропорта запостил в Facebook фото, на котором он дает африканской девочке рождественский подарок.

Пользователь сказал, что семья живет в аэропорту уже около трех месяцев "из-за неспокойной ситуации в их стране.

"Надеюсь, вы скоро сможете вернуться на родину", - написал он. Пост впоследствии был удален.

Представитель иммиграционного бюро Пол Кол Чернгрон Римфади рассказал BBC, что семья сначала прибыла в Таиланд как туристы.

В октябре они попытались вылететь из Бангкока в Барселону с пересадкой в Киеве, но семье отказали в посадке, потому что у них не было виз для въезда в Испанию.

При этом они не смогли вернуться в Таиланд, потому что у них закончились туристические визы и они должны были заплатить серьезный штраф.

Впоследствии они решили лететь компанией МАУ в Дубай с пересадкой в Киеве, а затем - в третью страну, в обход иммиграционных служб ЕС.

Но, как сообщил пресс-секретарь МАУ, семья отменила билеты на последний этап путешествия, за что их отправили обратно из Дубаи в Бангкок.

Семья отказалась возвращаться в Зимбабве, сказав, что боится "преследования" после устранения президента Роберта Мугабе.

Одновременно сейчас в Зимбабве нет выраженной нестабильности, и кое-кто в стране выразил сомнение в заявлениях о преследовании семьи.

Кол Римфади подтвердил, что семья попросила убежища в ООН, но сейчас живет в аэропорту Суварнабхуми. Их кормят работники аэропорта.

По его словам, агентсво ООН по делам беженцев попросило, чтобы страна оставалась в Таиланде, потому что они сейчас работают над тем, чтобы "отправить их в третью страну".

Представитель агентства УВКБ сказал, что они сейчас рассматривают возможные решения", но не предоставил деталей. Таиланд не придает юридического статуса беженцам и искателям убежища.

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