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СБУ схватила одного из главарей группировки "РИМ", который допрашивал пленных бойцов АТО

Украинские правоохранители задержали одного из боевиков "ЛНР", который вел боевые действия против украинских военных

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Она рассказала, что вчера представители СБУ задержали в Луганской области гражданина Украины Ж. Его подозревают в том, что он еще три года назад начал работать на оккупантов из "ЛНР".

В частности, он занимал должность "помощника главаря незаконного вооруженного формирования "РИМ", во время чего вел боевые действия против украинских военных. Более того, он незаконно удерживал, конвоировал и допрашивал пленных бойцов АТО.

Гражданину Ж. уже сообщили о подозрении по факту участия в террористической организации и ведения агрессивной войны.

"Справочно: за совершение инкриминируемых гражданину Ж. преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет с конфискации имущества", - подытожила Сарган.

 

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