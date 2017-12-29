Россия использует для дестабилизации национал-патриотические силы Украины, а те даже не догадываются, - СБУ
Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает "Интерфакс-Украина".
"Если российские спецслужбы могут использовать офицеров СБУ, высокопоставленных лиц в качестве своих агентов не только для получения информации, но и для влияния на процессы, которые происходят в Украине, то они могут использовать и национал-патриотические силы", - сказал Грицак, отвечая на вопрос о том, имеет ли СБУ информацию об использовании Россией для дестабилизации ситуации в Украине организаций национально-патриотического направления.
Он подчеркнул, что многие из тех, кто входят в эти организации, "ни сном ни духом не ведают, кто на самом деле стоит за кулисами этой деятельности".
По его словам, достаточно сложно определить, когда российские спецслужбы используют национал-патриотов "в темную", а когда эти организации сознательно осуществляют деятельность во вред стране.
"Если кто-то из представителей национал-патриотической среды заподозрит своего сподвижника по партии или общественной организации в работе на российские или другие спецслужбы, он может нам сообщить, анонимно или напрямую, и мы обязательно проверим эту информацию", - сказал Грицак.
- Напомним, 20 декабря сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб России.
- Задержанным по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Ежов.
- Гройсман поблагодарил работников СБУ за профессионализм и бдительность.
- Гройсман знал от СБУ, что его переводчик работает на спецслужбы России за несколько месяцев до задержания.
- Ежов сообщал российским разведчикам сведения о зарубежные поездки и переговоры главы правительства.
- Ежову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без альтернативы внесения залога.
- Грицак считает Ежова самой крупной "рыбой", которую поймали за времена Независимости.
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