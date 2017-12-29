Россия использует для дестабилизации национал-патриотические силы Украины, а те даже не догадываются, - СБУ

29 декабря, 2017, 10:43

Россия активно использует для дестабилизации ситуации внутри Украины и расшатывания отношений со странами-соседями национал-патриотические силы Украины, а члены этих организаций чаще всего даже не догадываются об этом

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает "Интерфакс-Украина".

"Если российские спецслужбы могут использовать офицеров СБУ, высокопоставленных лиц в качестве своих агентов не только для получения информации, но и для влияния на процессы, которые происходят в Украине, то они могут использовать и национал-патриотические силы", - сказал Грицак, отвечая на вопрос о том, имеет ли СБУ информацию об использовании Россией для дестабилизации ситуации в Украине организаций национально-патриотического направления.

Он подчеркнул, что многие из тех, кто входят в эти организации, "ни сном ни духом не ведают, кто на самом деле стоит за кулисами этой деятельности".

По его словам, достаточно сложно определить, когда российские спецслужбы используют национал-патриотов "в темную", а когда эти организации сознательно осуществляют деятельность во вред стране.

"Если кто-то из представителей национал-патриотической среды заподозрит своего сподвижника по партии или общественной организации в работе на российские или другие спецслужбы, он может нам сообщить, анонимно или напрямую, и мы обязательно проверим эту информацию", - сказал Грицак.