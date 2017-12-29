Родственником погибшего десантника самолета Ил-76 был наемник "ЧВК Вагнера", которая причастна к трагедии, - СБУ
Об этом рассказал глава СБУ Василий Грицак в интервью "Интерфакс-Украина".
"Среди погибших был командир отделения 25-й Днепровской воздушно-десантной бригады ВСУ старший солдат Олег Лифинцев, родом из Каховки. Мы установили, что его родственник Алексей Лифинцев - предатель Украины из Севастополя, проходит службу в "ЧВК Вагнера" и занимает должность командира минометной батареи, его личный номер М1184. Мы устанавливаем степень родства этих людей, но могу сказать, что это близкий родственник, и, представьте себе, десантник был в Ил-76, а его родственник служит в ЧВК", - сообщил глава СБУ.
Он отметил, что СБУ продолжает работу по установлению причастности членов "ЧВК Вагнера" к военным преступлениям на территории Украины и других государств.
По его словам, уже установлено более 2 тысяч человек, которые служат в ЧВК "Вагнера".
Грицак также рассказал, что украинская спецслужба имеет документальную информацию, что часть "вагнеровцев" почти ежедневно летом 2014 года обстреливала Луганский аэропорт.
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- Напомним, ранее сообщалось, что наемники так называемой "частной военной компании Вагнера" причастны к трагедии Ил-76 и штурму Луганского аэропорта. Наемники также принимали участие в оккупации Крыма. Кроме того, Минобороны России использует в Сирии для выполнения ряда задач, в том числе, с целью уменьшить цифры официальных потерь российской армии.
- Отметим, СБУ совместно с Мининформполитики и международным волонтерским сообществом InformNapalm представили в Европарламенте доклад о преступлениях российских частных военных компаний на Донбассе и в Сирии.
- Так называемая "частная военная компания Вагнера" вербует своих наемников в тюрьмах.
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