Родственником погибшего десантника самолета Ил-76 был наемник "ЧВК Вагнера", которая причастна к трагедии, - СБУ

29 декабря, 2017, 11:37

Родственником одного из погибших десантников самолета Ил-76 был боевик ЧВК "Вагнера", которая причастна к сбитию этого самолета в 2014 году

Об этом рассказал глава СБУ Василий Грицак в интервью "Интерфакс-Украина".

"Среди погибших был командир отделения 25-й Днепровской воздушно-десантной бригады ВСУ старший солдат Олег Лифинцев, родом из Каховки. Мы установили, что его родственник Алексей Лифинцев - предатель Украины из Севастополя, проходит службу в "ЧВК Вагнера" и занимает должность командира минометной батареи, его личный номер М1184. Мы устанавливаем степень родства этих людей, но могу сказать, что это близкий родственник, и, представьте себе, десантник был в Ил-76, а его родственник служит в ЧВК", - сообщил глава СБУ.

Он отметил, что СБУ продолжает работу по установлению причастности членов "ЧВК Вагнера" к военным преступлениям на территории Украины и других государств.

По его словам, уже установлено более 2 тысяч человек, которые служат в ЧВК "Вагнера".

Грицак также рассказал, что украинская спецслужба имеет документальную информацию, что часть "вагнеровцев" почти ежедневно летом 2014 года обстреливала Луганский аэропорт.

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