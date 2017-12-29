"Поймали на горячем": Трамп обвиняет Китай в поставках нефти в КНДР, но пока ведет себя "мягко"

29 декабря, 2017, 13:25

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" тем, что Китай позволил себе поставлять нефть в Северную Корею

В своем Twitter Трамп написал, что Китай "поймали за руку".

28 декабря Трамп высказывался, что он "мягко" относится к Китаю по вопросам торговли, но недоволен тем, что Китай разрешил поставки нефти в Северную Корею.

"Я был мягким в Китае, потому что единственное, что для меня важнее, чем торговля, - это война", - сказал Трамп в интервью The New York Times.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea if this problem continues to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2017 г.

"Пойманы на горячем. Очень разочарован тем, что Китай позволяет попадание нефти в Северную Корею. Никогда не будет дружеского решения проблемы Северной Кореи, если такое будет продолжаться", - написал он в своем Twitter.

В интервью The New York Times Трамп прямо связал торговую политику своей администрации с Китаем относительно предполагаемого сотрудничества стран в урегулировании ядерного кризиса в Северной Корее.

"Когда я выступал, я был очень жестким по отношению к Китаю с точки зрения торговли. Из-за их действий в прошлом году у нас был дефицит торгового баланса с Китаем в $350 миллиардов, минимум. И это без кражи интеллектуальной собственности, что составляет еще $300 миллиардов долларов", - сказал Трамп.

"Учитывая, что они помогают мне с Северной Кореей , я могу взглянуть на торговлю немного по-другому, по крайней мере, на некоторое время. И это то, что я делал. Но когда в Северную Корею поставляют нефть, я не доволен этим", - сказал он.

Доказательства поставок

28 декабря в Китае заявили, что в КНДР не было никаких санкционированных ООН поставок нефти китайскими кораблями.

Должностное лицо Государственного департамента США сообщило, что правительству США известно о кораблях, которые принимают участие в такой деятельности, включительно с поставками рафинированной нефти и угля.

"У нас есть доказательства того, что некоторые из кораблей, которые занимаются этими видами деятельности, принадлежат компаниям в нескольких странах, включая Китай", - сказал чиновник, пожелавший остаться анонимным.

На этой неделе в Южной Корее газета Chosun Ilbo цитировала источники, в которых говорилось о американских шпионских спутниках, которые обнаружили китайские судна переправляющими нефть в КНДР примерно 30 раз с октября. Официальные представители США не подтвердили подробности этого отчета.

Администрация Трампа усилила санкции в отношении Северной Кореи в ответ на усилия Пхеньяна по разработке ракет с ядерным оружием, способных нанести удар по Соединенным Штатам.

Вашингтон говорит, что полное сотрудничество с Китаем, соседом Северной Кореи и главным торговым партнером имеет жизненно важное значение для успеха переговоров.

Новые санкции ООН

Совет Безопасности ООН 22 декабря единогласно ввел новые санкции в отношении Северной Кореи за недавнее испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР), направленные на дальнейшее ограничение доступа к нефтепродуктам и сырой нефти.

Разработанная США резолюция ООН направлена на запрет почти 90 процентов экспорта нефтепродуктов в Северную Корею. Она также закрывает поставки сырой нефти в Северную Корею на уровне 4 млн. баррелей в год и обязывает Совет Безопасности к дальнейшему сокращению, если Пхеньян проведет еще один запуск ракеты.

Документы, полученные Reuters в этом месяце, свидетельствуют о черном списке из 10 кораблей для обхода санкций путем передачи ими нефтепродуктов на грузовые корабли Северной Кореи или транспортировки северокорейского угля.

В сентябре Совет Безопасности поставила ограничение в 2 миллиона баррелей в год на экспорт рафинированных нефтепродуктов в Северную Корею. Китай неоднократно заявлял, что полностью выполняет все резолюции против Северной Кореи, несмотря на подозрения Вашингтона в существовании лазеек.

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