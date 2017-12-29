Пять терминалов, отель, паркинги: в аэропорту "Борисполь" рассказали о строительстве на 10 млрд

29 декабря, 2017, 17:15

Развитие аэропорта "Борисполь" требует расширения действующего терминала D в сторону терминалов B и F, которые планируют снести

Об этом заявил коммерческий директор аэропорта "Борисполь" Георгий Зубко, сообщает "Центр транспортных стратегий".

"Если говорить о намеченном пути развития аэропорта "Борисполь" в ближайшие годы, то подобной масштабной перестройки инфраструктурного объекта в Украине пока что не было. Старые терминалы B и F будут снесены, потому что устаревшие конструкции и неправильное планирование данных комплексов нельзя модернизировать. Вместо них будут построены пять новых терминалов, большой операционный центр, отель, паркинги, специальные галереи для прохода транзитных пассажиров", - пишет Зубко.

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По его словам, галерея терминала D будет постепенно расширяться в сторону терминала В, что позволит увеличить количество выходов на посадку.

Он также отметил, что на ближайшие пять лет строительная смета проекта составляет не менее 10 млрд грн. В первую очередь, от терминала D в сторону терминала B будет достроена галерея, которая позволит увеличить количество выходов на посадку на 6 единиц, расширена зона обработки и сортировки багажа, расширен перрон перед терминалом D, а максимальный пассажиропоток возрастет до 15 млн пассажиров в год.

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