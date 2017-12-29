Пять терминалов, отель, паркинги: в аэропорту "Борисполь" рассказали о строительстве на 10 млрд
Об этом заявил коммерческий директор аэропорта "Борисполь" Георгий Зубко, сообщает "Центр транспортных стратегий".
"Если говорить о намеченном пути развития аэропорта "Борисполь" в ближайшие годы, то подобной масштабной перестройки инфраструктурного объекта в Украине пока что не было. Старые терминалы B и F будут снесены, потому что устаревшие конструкции и неправильное планирование данных комплексов нельзя модернизировать. Вместо них будут построены пять новых терминалов, большой операционный центр, отель, паркинги, специальные галереи для прохода транзитных пассажиров", - пишет Зубко.
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По его словам, галерея терминала D будет постепенно расширяться в сторону терминала В, что позволит увеличить количество выходов на посадку.
Он также отметил, что на ближайшие пять лет строительная смета проекта составляет не менее 10 млрд грн. В первую очередь, от терминала D в сторону терминала B будет достроена галерея, которая позволит увеличить количество выходов на посадку на 6 единиц, расширена зона обработки и сортировки багажа, расширен перрон перед терминалом D, а максимальный пассажиропоток возрастет до 15 млн пассажиров в год.
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- Напомним, ранее Владимир Омелян сообщил, что ирландский лоукост-авиаперевозчик Ryanair и Международный аэропорт "Борисполь" почти договорились о сотрудничестве.
- В Украине появится национальный лоукост SkyUp.
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- Польская авиакомпания LOT запустит рейсы из Ольштына во Львов в марте 2018 года.
- Эстонская авиакомпания Nordica планирует летать из Таллинна в Ивано-Франковск.
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- Из Украины будет летать еще один лоукост - в чешский Брно.
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