Пропавших без вести в "ДНР"/"ЛНР" могут содержать в России, - Грицак
29 декабря, 2017, 12:47
Незаконно удерживаемых в "ДНР"/"ЛНР" украинцев, в частности военнослужащих, переправляют в Россию
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил глава СБУ Василий Грицак.
Он подчеркнул, что, по официальной информации, на территории России находятся десять граждан Украины, незаконно удерживаемых или осужденных.
"Мы подозреваем, что многие из этих 402, которых мы считаем пропавшими без вести, могут находиться на территории России или, как они говорят, "союзных республик", - подчеркнул Грицак.
- Грицак также сообщил, что в плену у боевиков остаются 108 украинцев, еще 402 человека считаются пропавшими без вести.
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