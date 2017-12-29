Премьера Австралии оштрафовали за фото в лодке без спасательного жилета

29 декабря, 2017, 19:00

Премьер-министра Австралии Малькольма Тернбулла оштрафовали на $250 после того, как в сети появилась фотография, где он управляет лодкой без спасательного жилета

Об этом сообщает The Telegraph.

Премьер-министр извинился после того, как австралийская газета опубликовала фотографии его в моторизованном надувном плоту возле своего дома в гавани Сиднея. Либеральный политик, владеющий особняком на берегу в богатом районе, сказал, что правила безопасности на море носят "весьма условный характер", но он "усвоил урок".

В своем извинении Тернбулл сказал, что он только перемещал лодку на короткую дистанцию и был близко к берегу, когда была сделана фотография.

"Водная безопасность особенно важна в это время года, и, как я обнаружил сегодня, все мы должны быть очень внимательны к правилам о ношении спасательных жилетов. Правила часто кажутся какой-то условностью, но они созданы, чтобы мы были в безопасности. Итак, мой урок: я всегда буду следить за тем, чтобы постоянно носить спасательный жилет на своей лодке, независимо от того, насколько близко я нахожусь к берегу", - сказал политик.