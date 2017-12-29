Пранкеры обманули постпреда США в ООН данными о вмешательстве России в выборы вымышленной страны, - Hill
Об этом сообщает The Hill.
Двое пранкеров из России успешно разыграли Хейли, представившись новоназначенным премьер-министром Польши Матеушем Моравецьким.
В начале Хейли поблагодарила "премьеру" за поддержку во время голосования в ООН за резолюцию об осуждении решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Тогда Польша воздержалась от голосования, которая рассматривалась как поддержка США.
После этого комики Владимир Кузнецов и Алексей Столяров спросили Хейли относительно вымышленного острова Биномо в Южно-Китайском море. Они заявили, что подозревают, что Россия вмешалась в тамошние выборы.
"Да, конечно, они совершенно точно это сделали. Мы очень внимательно следили за процессом и, я думаю, еще будем наблюдать за проблемами, которые виникаю в Южно-Китайском море", - ответила им Гейли.
Представитель Никки Хейли отказался комментировать ситуацию и подтверждать или опровергать подлинность аудиозаписи.
Видео разговора комики выложили на своей странице в YouTube.
- Ранее российские пранкеры пытались разыграть гендиректора "Южмаша" Сергея Войту, позвонив ему якобы от имени секретаря СНБО Александра Турчинова.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе