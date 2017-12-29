 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Пранкеры обманули постпреда США в ООН данными о вмешательстве России в выборы вымышленной страны, - Hill

Во время телефонного разговора с постоянным представителем США в ООН Никки Хейли телефонные пранкеры обсудили выборы на вымышленном острове Биномо

Об этом сообщает The Hill.

Двое пранкеров из России успешно разыграли Хейли, представившись новоназначенным премьер-министром Польши Матеушем Моравецьким.

В начале Хейли поблагодарила "премьеру" за поддержку во время голосования в ООН за резолюцию об осуждении решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Тогда Польша воздержалась от голосования, которая рассматривалась как поддержка США.

После этого комики Владимир Кузнецов и Алексей Столяров спросили Хейли относительно вымышленного острова Биномо в Южно-Китайском море. Они заявили, что подозревают, что Россия вмешалась в тамошние выборы.

"Да, конечно, они совершенно точно это сделали. Мы очень внимательно следили за процессом и, я думаю, еще будем наблюдать за проблемами, которые виникаю в Южно-Китайском море", - ответила им Гейли.

Представитель Никки Хейли отказался комментировать ситуацию и подтверждать или опровергать подлинность аудиозаписи.

Видео разговора комики выложили на своей странице в YouTube.

  • Ранее российские пранкеры пытались разыграть гендиректора "Южмаша" Сергея Войту, позвонив ему якобы от имени секретаря СНБО Александра Турчинова.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 декабря, 2017 пятница

больше новостей

29 декабря, 2017 пятница

28 декабря, 2017 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать