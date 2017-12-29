Пранкеры обманули постпреда США в ООН данными о вмешательстве России в выборы вымышленной страны, - Hill

29 декабря, 2017, 12:21

Во время телефонного разговора с постоянным представителем США в ООН Никки Хейли телефонные пранкеры обсудили выборы на вымышленном острове Биномо

Об этом сообщает The Hill.

Двое пранкеров из России успешно разыграли Хейли, представившись новоназначенным премьер-министром Польши Матеушем Моравецьким.

В начале Хейли поблагодарила "премьеру" за поддержку во время голосования в ООН за резолюцию об осуждении решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Тогда Польша воздержалась от голосования, которая рассматривалась как поддержка США.

После этого комики Владимир Кузнецов и Алексей Столяров спросили Хейли относительно вымышленного острова Биномо в Южно-Китайском море. Они заявили, что подозревают, что Россия вмешалась в тамошние выборы.

"Да, конечно, они совершенно точно это сделали. Мы очень внимательно следили за процессом и, я думаю, еще будем наблюдать за проблемами, которые виникаю в Южно-Китайском море", - ответила им Гейли.

Представитель Никки Хейли отказался комментировать ситуацию и подтверждать или опровергать подлинность аудиозаписи.

Видео разговора комики выложили на своей странице в YouTube.