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Пожар с 12 погибшими в Нью-Йорке вызвал трехлетний ребенок

Пожар в Нью-Йорке, в котором погибли 12 человек, вызвал трехлетний ребенок

Об этом заявили нью-йоркские следователи, передает ВВС.

Комиссар полиции Дэниел Нигро заявил, что трехлетний малыш играл с духовой плитой, из-за чего произошло возгорание в помещении.

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По словам полицейского, когда мать ребенка бежала от пожара, она оставила открытой дверь из квартиры в общий коридор многоквартирного дома. Это позволило огню быстро распространиться - лестничная площадка в этом случае сработал как "дымоход".

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