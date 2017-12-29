Пожар с 12 погибшими в Нью-Йорке вызвал трехлетний ребенок
29 декабря, 2017, 20:09
Пожар в Нью-Йорке, в котором погибли 12 человек, вызвал трехлетний ребенок
Об этом заявили нью-йоркские следователи, передает ВВС.
Комиссар полиции Дэниел Нигро заявил, что трехлетний малыш играл с духовой плитой, из-за чего произошло возгорание в помещении.
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По словам полицейского, когда мать ребенка бежала от пожара, она оставила открытой дверь из квартиры в общий коридор многоквартирного дома. Это позволило огню быстро распространиться - лестничная площадка в этом случае сработал как "дымоход".
- Напомним, в районе Бронкс города Нью-Йорк произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли 12 человек, в том числе 4 детей.
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