Полицейские сожгли 110 кг наркотиков на Полтавщине. В СМИ показали, как это было

29 декабря, 2017, 14:03

На Полтавщине правоохранители сожгли более 110 килограммов наркотиков на сумму 10 млн грн

Об этом пресс-служба Нацполиции области.

Среди уничтоженного - наркотики как растительного, так и синтетического происхождения.

По данным Нацполиции, эти наркотики ранее изъяли судебным решением во время обысков. За процедурой сожжения наблюдала специально созданная комиссия.

В частности, сожгли более 80 килограммов каннабиса, 30 килограммов маковой соломки и других веществ и прекурсоров в отношении которых приняты соответствующие судебные решения.

Видео "5 канала".