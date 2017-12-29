Полицейские сожгли 110 кг наркотиков на Полтавщине. В СМИ показали, как это было
29 декабря, 2017, 14:03
На Полтавщине правоохранители сожгли более 110 килограммов наркотиков на сумму 10 млн грн
Об этом пресс-служба Нацполиции области.
Среди уничтоженного - наркотики как растительного, так и синтетического происхождения.
По данным Нацполиции, эти наркотики ранее изъяли судебным решением во время обысков. За процедурой сожжения наблюдала специально созданная комиссия.
В частности, сожгли более 80 килограммов каннабиса, 30 килограммов маковой соломки и других веществ и прекурсоров в отношении которых приняты соответствующие судебные решения.
Видео "5 канала".
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе