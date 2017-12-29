Пограничники разворачивают 7 новых отрядов на Азовском и Черном морях
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я надеюсь, что у нас появятся еще и "Дозор-М", формирование которых мы обсуждаем с нашими американскими партнерами. Будем их разворачивать по Азовскому и Черному морям. Точки дислокации будут определены. Это еще около семи подразделений", - рассказал Цигикал.
По его словам, две единицы сейчас действуют в Одессе и Мариуполе.
"Они, можно так сказать, обеспечены по последнему слову техники. Буквально на днях от наших американских партнеров туда поступило специальное водолазное оборудование", - добавил он.
Цыгикал рассказал, что сейчас реформируются другие подразделения "Дозора", в планах - "их серьезное расширение, дислокация непосредственно в регионах, подчиненных областному центральному аппарату в Киеве".
Еще одной задачей для будущих подразделений станет подготовка к противодействию возможному вторжению.
"Тогда им придется проводить специальные, в частности диверсионные операции. Наши международные партнеры уже проводят обучение специалистов по данному направлению в Оршанке", - отметил Цигикал.
Цыгикал также указал, что переоснащение Госпогранслужбы происходит не только за счет средств госбюджета Украины, но и в значительной степени по настоянию правительства США, Международной организации по миграции и других зарубежных партнеров.
"Всего с начала года объем таких поступлений превысил 700 млн грн. Это касается обеспечения транспортом и различной интеллектуальной техникой для подразделений на границе", - подчеркнул он.
- Ранее сообщалось, что на украинско-российской границе системой биометрического контроля оборудовали 157 пунктов пропуска.
- С 28 декабря во время въезда в Украину из России надо проходить биометрический контроль .
- Представители стран, в отношении граждан которых решением СНБО введен биометрический контроль, будут предоставлять отпечатки пальцев независимо от того, биометрические у них паспорта или нет.
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