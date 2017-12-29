Пограничники разворачивают 7 новых отрядов на Азовском и Черном морях

29 декабря, 2017, 17:42

Глава Государственной пограничной службы Петр Цыгикал рассчитывает на формирование мобильных отрядов "Дозор-М", которые будут развернуты на Азовском и Черном морях

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что у нас появятся еще и "Дозор-М", формирование которых мы обсуждаем с нашими американскими партнерами. Будем их разворачивать по Азовскому и Черному морям. Точки дислокации будут определены. Это еще около семи подразделений", - рассказал Цигикал.

По его словам, две единицы сейчас действуют в Одессе и Мариуполе.

"Они, можно так сказать, обеспечены по последнему слову техники. Буквально на днях от наших американских партнеров туда поступило специальное водолазное оборудование", - добавил он.

Цыгикал рассказал, что сейчас реформируются другие подразделения "Дозора", в планах - "их серьезное расширение, дислокация непосредственно в регионах, подчиненных областному центральному аппарату в Киеве".

Еще одной задачей для будущих подразделений станет подготовка к противодействию возможному вторжению.

"Тогда им придется проводить специальные, в частности диверсионные операции. Наши международные партнеры уже проводят обучение специалистов по данному направлению в Оршанке", - отметил Цигикал.

Цыгикал также указал, что переоснащение Госпогранслужбы происходит не только за счет средств госбюджета Украины, но и в значительной степени по настоянию правительства США, Международной организации по миграции и других зарубежных партнеров.

"Всего с начала года объем таких поступлений превысил 700 млн грн. Это касается обеспечения транспортом и различной интеллектуальной техникой для подразделений на границе", - подчеркнул он.